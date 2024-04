Highlight-Video: SSV Reutlingen gewinnt gegen FC Denzlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der SSV Reutlingen machte in allerletzter Minute den Dreier perfekt. Der Fußball-Oberligist gewann im Kellerduell gegen den FC Denzlingen mit 2:1 (1:0). Das entscheidende Tor markierte Furkan Özüdogru nach Vorarbeit des kurz zuvor eingewechselten Riccardo Gorgoglione in der fünften Minute der Nachspielzeit. Danach wurde es turbulent. Özüdogru und der Denzlinger Yannick Lawson wurden mit der Roten Karte bedacht. Es artete in Tumulte auf dem Feld und am Spielfeldrand aus, ehe Schiedsrichter Stefan Fimpel die Partie abpfiff.

»Wir hätten viel früher mindestens das zweite Tor erzielen müssen«, ärgerte sich Reutlingens Trainer Philipp Reitter über mehrere vergebene Großchancen. Im ersten Durchgang war der SSV klar spielbestimmend, allerdings fehlte im Abschluss die letzte Konsequenz. Das Führungstor für die Gastgeber vor 670 Zuschauern im Kreuzeiche-Stadion fiel in der 41. Minute. Nach einer Flanke von Ole Deininger hätte Onesi Kuengienda schon viel früher abschließen können, spielte aber noch Nicolas Garcia Stein aus und hämmerte den Ball mit dem linken Fuß in die Maschen. In der zweiten Hälfte hatte Denzlingen deutlich mehr Spielanteile, aber nur eine Möglichkeit: Pech für Santiago Fischer, dass sein Schuss in der 70. Minute an den Innenpfosten prallte. In der Schlussphase, als Denzlingen Alles oder Nichts spielte, hatten die Reutlinger zahlreiche exzellente Konterchancen. Doch Mirhan Inan, Tobias Dierberger und Luca Meixner ließen im Abschluss die Kaltschnäuzigkeit vermissen. In der ersten Minute der Nachspielzeit kam Denzlingen durch Alex Echner zum 1:1-Ausgleichstor. Die SSV-Kicker waren einen Moment am Boden zerstört, doch vier Minuten später erzielte Özüdogru das Siegtor. (GEA)