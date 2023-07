Große Vorfreude beim SSV Reutlingen vor VfB-Spiel: »Einmaliges Erlebnis«

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Die Vorfreude bei uns ist riesig«, blickt SSV-Trainer Maik Stingel auf das Testspiel am heutigen Samstag (15 Uhr) gegen den Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. »Für viele Spieler ist es ein einmaliges Erlebnis.« Dass die Spielzeit auf Wunsch von VfB-Trainer Sebastian Hoeneß 4 x 30 Minuten beträgt, »ist für uns extrem«, glaubt Stingel. Da die Stuttgarter einen größeren Kader zur Verfügung haben und die Oberliga-Kicker aus Reutlingen »viel hinterher rennen« dürften, so der Coach, müssen die Anhänger des SSV befürchten, im letzten Spielviertel möglicherweise einige Gegentore zu kassieren.

Die Vorfreude ist nicht nur bei den Spielern und beim Trainerteam groß, sondern auch bei den Verantwortlichen des Kreuzeiche-Clubs. Über 6.000 Tickets sind bereits verkauft. Ob die Marke vom letzten Reutlinger Testspiel gegen den VfB Stuttgart übertroffen wird? Am 13. Juli 2018 pilgerten 7.483 Zuschauer ins Kreuzeiche-Stadion. Karten gibt es nur noch für Haupttribünenplätze in den Blöcken C und CC sowie für den Stehbereich in den Blöcken 3 und 4.

»Wir sind auf einem guten Weg«, urteilte Stingel nach dem 5:0-Testspielsieg am Mittwoch beim Verbandsligisten TSG Tübingen über den Leistungsstand seines Teams. Mit dem Fitness-Leven und dem Spielerischen sei er »sehr zufrieden«. Nicht dabei sind heute Luca Meixner (Bluterguss im Oberschenkel) und Marco Gaiser (muskuläre Probleme). Der A-Jugendliche David Zenner rückt in den Kader. Unterdessen hat der Coach Denis Lübke zum Kapitän und Marvin Jäger zum Co-Kapitän bestimmt. Der bisherige Mann mit der Binde, Pierre Eiberger, hat den Verein in Richtung TSV Oberensingen verlassen. Er wird heute verabschiedet. (kre)