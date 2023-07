»Erste Hälfte zum Vergessen«: Reutlinger Eagles verlieren Auswärtsspiel

Bitte aktivieren Sie Javascript

BIBERACH. Ohne Zählbares kehrten die Regionalliga-Footballer der SSV Reutlingen 05 Eagles vom Auswärtsspiel bei den Biberach Beavers zurück. Im Rahmen des Schützenbowls unterlag die Mannschaft von Trainer Michael Häring vor 1.050 Zuschauern im Stadion Biberach deutlich mit 7:26 (0:26). Bereits zur Halbzeit war die Partie entschieden. Die Eagles waren mental nicht auf dem Platz und lagen vor der großen Pause bereits deutlich mit 0:26 zurück. »Die erste Hälfte war zum Vergessen. Die Defense konnte das gegnerische Laufspiel nicht halten und der Offense gelang nichts«, zeigte sich Häring nach der dritten Niederlage im siebten Spiel enttäuscht. In der Regionalliga Südwest belegen die Reutlinger Eagles den vierten Platz.

In der Pause wurden taktisch einige Dinge verändert. Mehr als ein Touchdown im letzten Viertel durch Domenico Streich sowie der Extrapunkt von Pascal Schmitt sollte aber nicht gelingen. Immerhin kassierten die Eagles keine weiteren Gegenpunkte. Die Enttäuschung war trotzdem nicht zu verbergen. »Wir haben uns das schon etwas anders vorgestellt«, gestand Häring ein.

Einige Spieler verletzt

Negativ hinzu kommt, dass sich einige Spieler verletzt haben und beim kommenletzten Auswärtsspiel der Saison am kommenden Sonntag beim sieglosen Schlusslicht Weinheim Longhorns ausfallen könnten. Der Blick geht dennoch positiv nach vorne: »Wir werden diese Woche zwei Mal hart trainieren und Weinheim nicht unterschätzen. Einfach wird das Spiel trotzdem nicht«, betonte Häring.

Besser lief es die Saison für die U19 der Eagles in Kooperation mit den Red Knights Tübingen. Am letzten Spieltag kassierte die Spielgemeinschaft in der Landesliga beim 14:16 in Mannheim zwar die erste Saisonniederlage. Die Meisterschaft war aber nach zuvor sieben Siegen in Serie bereits gesichert. Mit einem Punktverhältnis von 215:37 dominierte der Nachwuchs der SG Eagles/Red Knights U19 diese Spielrunde. (GEA)