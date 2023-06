Der SSV Reutlingen mit fünf Testspielen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Fußball-Oberligist SSV Reutlingen hat vor Beginn der Punktspielrunde am ersten August-Wochenende fünf Testspiele terminiert. Das Team von Trainer Maik Stingel trifft am 1. Juli in Illerrieden auf den Regionalligisten FV Illertissen, am 8. Juni in Reutlingen auf den in der Verbandsliga angesiedelten SSV Ehingen-Süd, am 12. Juli ebenfalls in Reutlingen auf Verbandsligist TSG Tübingen, gastiert am 16. Juli beim A-Ligisten SV Ohmenhausen und am 26. Juli beim Landesligisten VfL Sindelfingen. Trainingsauftakt an der Kreuzeiche ist am Montag, 26. Juni. Die erste WFV-Pokalrunde steigt am 22. Juli. (GEA)