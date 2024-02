Beim SSV Reutlingen gibt ein Neuer sein Debüt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Drittes Testspiel für den Fußball-Oberligisten SSV Reutlingen. Nach dem 5:0-Sieg beim Landesligisten SV 03 Tübingen und dem 2:1-Achtungserfolg gegen den Regionalliga-Vertreter TSG Balingen (Trainer Philipp Reitter: »Das tut gut, gegen einen starken Gegner gewonnen zu haben, wissen es aber einzuordnen«) treten die Reutlinger am Sonntag (14 Uhr) beim Landesliga-Spitzenreiter SG Empfingen an. Bemerkenswert: Sowohl Empfingen als auch der SSV stehen im Viertelfinale des Verbandspokal-Wettbewerbs.

Sein Debüt beim SSV feiert der von Balingen gekommene und am Donnerstag verpflichtete Tobias Dierberger (wir berichteten). »Ich bin froh, dass es mit dem Wechsel geklappt hat«, sagt Reitter. Dierberger ist am Sonntag ebenso dabei wie Rückkehrer Jovan Djermanovic, der zuletzt ein halbes Jahr in der Bayernliga für den FC Gundelfingen auf Torejagd ging. Tom Schiffel zog sich gegen Balingen eine Prellung am Fuß zu, dürfte aber in Empfingen auflaufen. Die zuletzt krankheitsbedingt fehlenden Luca Plattenhardt und Mirhan Inan sind wieder dabei. Weiterhin auf der Ausfall-Liste stehen Vladan Djermanovic und Stefan Ilic. (GEA)