Am Frauentag: SSV Reutlingen gründet Frauenfußballteam

REUTLINGEN. »In den letzten beiden Jahren haben wir immer mehr Anmeldungen von Mädchen bei unseren SSV Fußball-Feriencamps registriert«, erklärt der Vorstand Sport Christian Grießer. »Für uns ist das ein wichtiger Schritt, unserer Verantwortung als Institution der Stadt gerecht zu werden. Unsere SSV Frauen starten zur neuen Saison, erweitern unsere Teams und greifen auf unser komplettes Leistungsspektrum samt Infrastruktur zurück. Somit sind sie vollständig in unsere Organisation integriert und stellen keine eigene Abteilung im Verein dar.«

Madita Habermehl übernimmt sportliche Leitung der »SSV-Frauen«

Als Leistungsträgerin beim TV Derendingen blickt Habermehl auf acht Jahre Oberliga- und eineinhalb Jahre als Regionalligaspielerin zurück. Seit 2019 ist sie auch beim SSV als Physiotherapeutin tätig. Durch die langjährige Zusammenarbeit hat sie tiefe Einblicke in die professionelle Arbeitsweise gewonnen und wirkte in der sportlichen Entwicklung des gesamten Fußballvereins mit. Ab der kommenden Saison wird Habermehl nicht nur die sportliche Leitung übernehmen, sondern auch für die Nullfünferinnen auflaufen.

»Die Bedingungen sind hervorragend und daher kam uns gemeinsam der Gedanke, die SSV Frauen aufzubauen. Mich reizt am meisten die Herausforderung, beim SSV von Grund auf den Frauenfußball zu entwickeln. Wir werden – wie jeder andere Verein auch – in der Bezirksliga Alb starten und uns alles erarbeiten. Mir ist die Haltung des Vereins wichtig und der SSV ist auf dem Weg ein kompletter Fußballverein zu werden. Ich habe Bock auf die ersten Einheiten an der Kreuzeiche«, so Habermehl.

Fehlende Kapazitäten für Mädchen

Aufgrund der begrenzten Kapazitäten an der Kreuzeiche muss der SSV Reutlingen vorerst den Aufbau einer Mädchenabteilung zurückstellen.

»Wir würden gerne eine Mädchenabteilung im Jugendbereich aufbauen«, erklärt Grießer. »Allerdings stehen uns hierfür aktuell noch keine Platz- und Trainingskapazitäten zur Verfügung. Umkleidekabinen sind an der Kreuzeiche ebenfalls Mangelware, sodass für uns ein paralleler Trainings- und Spielbetrieb für Jungen und Mädchen momentan nicht darstellbar ist. Wir hoffen aber, dass sich die Situation perspektivisch ändert. Dann wollen wir den vielen fußballbegeisterten Mädchen in Reutlingen ebenfalls ein Trainingsangebot machen.«

Aufruf zum Sichtungstraining

Frauen ab dem Jahrgang 2006, die Lust haben im Gründungsteam beim SSV Reutlingen zu spielen, sind herzlich eingeladen sich unter frauen@ssv-reutlingen.de für ein Probetraining anzumelden. Der SSV Reutlingen freut sich darauf, zahlreiche Spielerinnen an der Kreuzeiche begrüßen zu dürfen. (pm)