8:1-Testspielsieg des SSV Reutlingen gegen Landesliga-Spitzenreiter SG Empfingen

EMPFINGEN. Die Reutlinger Oberliga-Fußballer haben ein Testspiel beim Landesliga-Tabellenführer SG Empfingen mit 8:1 (3:1) gewonnen. Für den SSV war’s der dritte Sieg in der dritten Vorbereitungspartie. »Da waren einige richtig gute Sachen dabei«, war Philipp Reitter mit dem Auftritt seiner Schützlinge zufrieden. Der zusammen mit Rasmus Joost beim SSV das neue Trainerduo bildende Reitter sprach von einem »guten Test gegen einen ambitionierten Landesliga-Verein«.

Pascal Schoch (10. Minute) brachte Empfingen in Führung. »Das hätten wir besser verteidigen müssen«, kritisierte Reitter die Entstehung des Treffers nach einem »unnötigen Ballverlust«. Danach übernahm der SSV das Kommando. Die Tore erzielten Luca Meixner (18.), Mattia Trianni (23., 38.), David Zenner (58.), Onesi Kuengienda (61.), Mirhan Inan (78.), der als einziger Akteur 90 Minuten auf dem Feld stehende Rückkehrer Jovan Djermanovic (81.) und Jonah Adrovic (84.). 21 Akteure kamen bei Reutlingen zum Einsatz. Neuzugang Tobias Dierberger und Ole Deininger (beide krank) fehlten. Die Empfinger hatten am Sonntag in der Schlussphase müde Beine, schließlich absolvierten sie am Samstag ein Blitzturnier, bei dem sie gegen Regionalligist TSG Balingen gewannen und gegen Oberligist FC Holzhausen verloren. (GEA)