4:1-Testspielsieg für den SSV Reutlingen

REUTLINGEN. Auf dem Kunstrasenplatz an der Kreuzeiche brachte Riccardo Gorgoglione den SSV in der 35. Minute per Strafstoß in Führung. Samuel Mayer war gefoult worden. Mayer erhöhte in der 53. Minute auf 2:0, ehe Danijel Sutalo (76.) für Ehingen-Süd traf. Andreas Schilowez (77.) und Vladan Djermanovic (85.) stellten mit ihren Toren den 4:1-Endstand her.

»Ich bin echt zufrieden mit unserer Leistung«, kommentierte Reutlingens Trainer Maik Stingel den Auftritt seiner Schützlinge. Nach kleinen Startschwierigkeiten habe seine Elf ab der 20. Minute das Zepter in der Hand gehabt. »Einziger Kritikpunkt war unsere schlechte Chancenverwertung«, so Stingel, der insgesamt 18 Akteure einsetzte.

Vor dem Punktspiel am 4. März beim SV Oberachern bestreiten die Reutlinger noch zwei Test-Begegnungen: Am Dienstag, 21. Februar, beim Landesligisten TV Echterdingen und am Samstag, 25. Februar, beim Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen. (GEA)