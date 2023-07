2:2 des SSV Reutlingen im Testspiel gegen den SSV Ehingen-Süd

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTENHAUSEN. »Das Ergebnis passt nicht, mit unserer Leistung in der ersten Halbzeit war ich aber sehr zufrieden«, berichtete Reutlingens Trainer Maik Stingel. In Durchgang eins, so Stingel, hätte sein Team fünf oder sechs Tore erzielen können.

Julian Teßmann (20. Minute) brachte Ehingen-Süd in Führung, der vor Saisonbeginn vom 1. Göppinger SV zum SSV zurückgekehrte Mirhan Inan (29.) gelang der Ausgleich. Aaron Akhabue (53.) markierte den zweiten Treffer für den Verbandsliga-Club, ehe Vladan Djermanovic (64.) per Strafstoß – Onesi Kuengienda wurde zu Fall gebracht – den 2:2-Endstand erzielte. Bis auf Tom Schiffel, Denis Lübke und Aaron Leyhr kamen bei Reutlingen alle Akteure zum Einsatz. Die in der vergangenen Woche verpflichteten Stefan Ilic und Luca Plattenhardt waren zum ersten Mal dabei. In seinem ersten Testspiel der Saison 2023/24 musste sich der SSV dem Regionalligisten FV Illertissen 0:4 geschlagen geben. (GEA)