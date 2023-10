1:3 bei Tabellenführer Großaspach: SSV Reutlingen rutscht in Tabellenkeller ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

GROSSASPACH. Der SSV Reutlingen ist am Samstag noch weiter in den Tabellen-Keller der Fußball-Oberliga abgerutscht. Beim Tabellenführer SG Sonnenhof Großaspach verlor die Mannschaft von Trainer Maik Stingel mit 1:3 (0:0) und fiel mit dem fünften sieglosen Spiel in Folge aktuell auf Platz 15 zurück. Der VfR Mannheim, der TSV Essingen und der FC Nöttingen zogen durch Siege sowie der FV Ravensburg aufgrund eines Unentschiedens vorbei.

Die erste Halbzeit begann mit viel Druck von Großaspach, dem der SSV die Spielkontrolle überließ. Die Hausherren erspielten sich frühzeitig Chancen, konnten jedoch zunächst nicht in Führung gehen. Die Gäste standen tief und versuchten, sich auf Kontergelegenheiten zu konzentrieren. In der 58. Minute überwand Anthony Mbem-Som-Nyamsi jedoch das Reutlinger Abwehrbollwerk nach Vorarbeit von Dominik Salz.

Tor von Onesi Kuengienda zu wenig für Reutlingen

Der SSV schlug in der 73. Minute jedoch für viele Zuschauer unerwartet zurück. Nach langem Ball auf Ole Deininger flankte der junge Außenverteidiger in die Mitte, wo Stürmer Onesi Kuengienda eiskalt verwandelt und damit Großaspachs Chancenwucher bestrafte. Die Hausherren zeigten sich jedoch nicht lange schockiert. Nur vier Minuten sorgte Volkan Celiktas nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung mit einem Schuss in den Winkel für die erneute Führung des Tabellenführers.

Der erneute Ausgleich der Reutlinger rückte mit der Gelb-Roten Karte in der 82. Minute für Donat Morina in weite Ferne. Er hatte wiederholt gefoult. Großaspach nutzte die numerische Überlegenheit aber erst in der Nachspielzeit aus. In der 90.+1 Minute entschied Lukas Stoppel das endgültig.

Für den SSV geht es am kommenden Samstag (15.30 Uhr) mit einer nicht minder schweren Aufgabe weiter. Dann ist der Tabellendritte, der 1. Göppinger SV, zu Gast im Kreuzeiche-Stadion. Die triumphierten am Samstag mit 2:0 bei der TSG Backnang, am vergangenen Wochenende die Reutlinger noch mit 1:0 besiegt hatten. (GEA)