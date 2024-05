Ihre Entwicklung verlief in den vergangenen Jahren nur in eine Richtung: Nach oben. Die Trochtelfingerin Nele Mader wurde nun aber durch eine Verletzung ihrer Stute ausgebremst. Auch der Marbach-Start fiel für sie ins Wasser.

Mächtiger Satz: Nele Mader mit ihrer Stute Joliemara im Vorjahr in Marbach. Weil ihr Pferd nach einer leichten Verletzung noch Trainingsrückstand hat, muss der Saisonstart noch ein paar Wochen warten. Foto: Dieter Reisner, f-drei Mächtiger Satz: Nele Mader mit ihrer Stute Joliemara im Vorjahr in Marbach. Weil ihr Pferd nach einer leichten Verletzung noch Trainingsrückstand hat, muss der Saisonstart noch ein paar Wochen warten. Foto: Dieter Reisner, f-drei

