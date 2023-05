Zwölf Medaillen für SSG Reutlingen/Tübingen bei den »Süddeutschen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

HEIDELBERG. Bei den 71. süddeutschen Meisterschaften der Schwimmer in Heidelberg holten die 14 Starter der SSG Reutlingen/Tübingen zwölf Medaillen. Svenja Götting (Jahrgang 2007) wurde in drei Disziplinen süddeutsche Jahrgangsmeisterin – und zwar über 50 m Freistil (26,97 Sekunden, persönliche Bestzeit), 100 m Freistil (58,37) und 200 m Freistil (2:08,33 Minuten). Auch bei ihrem vierten Einzelstart war Götting stark unterwegs und belegte über 200 m Lagen in 2:27,33 Minuten Platz drei. In den offenen Finals belegte Götting die Plätze sechs (50 m Freistil), sieben (100 m Freistil) und acht (200 m Freistil). »Insbesondere im Finale über 50 Meter habe ich mir als Zweitschnellste aller Vorläufe Hoffnung auf eine bessere Platzierung gemacht, aber irgendwie war die Pause zwischen den Finals über 200 und 50 Meter zu kurz«, lautete Göttings Fazit.

Über die Rückenstrecken holte Christian Schwamm (Jahrgang 2005) zwei Mal Gold und einmal Silber. Er wurde Jahrgangsmeister über 100 m Rücken (1:00,24 Minuten) sowie 200 m Rücken (2:14,39), und belegte über 50 m Rücken (28,06 Sekunden) den zweiten Platz. Schwamm erreichte in den offenen Finals Platz fünf über 50 m Rücken, Platz sieben über 100 m Rücken und Platz acht über 200 m Rücken. »Zwei Mal Gold bei süddeutschen Meisterschaften, das ist super«, freute sich der SSGler.

Jahrgangsmeister bei den süddeutschen Titelkämpfen: Enis Osmann von der SSG Reutlingen/Tübingen. Foto: Gea

Sehr gut lief es in den offenen Finals für Leon Fischer, der über 50 m Rücken in 27,15 Sekunden süddeutscher Meister wurde und über 100 m Rücken in 58,36 Sekunden die Silbermedaille gewann. Die Medaillensammlung in Heidelberg komplettierte Nina Bolz mit Platz zwei im Jahrgang 2004 über 200 m Freistil (2:13,62 Minuten).

Die 4 x 100-m-Lagen-Mixed-Staffel der SSG in der Besetzung Leon Fischer, Karo Schwille, Hannes Kaufmann, Svenja Götting verpasste um 0,65 Sekunden das Podest und belegte Platz vier. Erfreulich waren auch die beiden fünften Plätze der 4 x 100-m-Freistil-Mixed-Staffel (Leon Fischer, Hannes Kaufmann, Nina Bolz, Svenja Götting) und der 4 x 100-m-Freistil-Staffel der Männer (Maxim Weinert, Hannes Kaufmann, Leon Fischer, Robin Schmutz).

Weitere Platzierungen der SSG-Starter bei den »Süddeutschen«: Hannes Kaufmann belegte in den offenen Finals über 50 m Schmetterling Platz vier und über 50m Freistil Rang fünf. Robin Schmutz landete im offenen Finale über 50 m Schmetterling auf dem sechsten Rang. Maxim Weinert wurde im Jahrgang 2007 Siebter über 100 m Freistil und jeweils Achter über 50 m Brust und 50 m Schmetterling. Darija Schiele (Jahrgang 2005) kam über 50 m Rücken als Siebte ins Ziel. Platz sieben erreichten über 50 m Brust auch Andrijana Stoychev (Jahrgang 2008) und Lilli Wurmbäck (2006).

Bei den süddeutschen Jahrgangsmeisterschaften der jüngeren Jahrgänge in Erlangen war Enis Osman (Jahrgang 2011) der einzige Teilnehmer der SSG Reutlingen/Tübingen. Er wurde Jahrgangsmeister über 50 m Freistil in 28,93 Sekunden und gewann Bronze über 100 m Freistil in 1:06,27 Minuten. (GEA)