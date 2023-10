247 Fechter sind beim hochklassigen Turnier in Reutlingen am Start. Brinkmann und Multerer siegen. So schlugen sich die Reutlinger Starter im Top-Feld.

Marc Brinkmann (rechts) lässt seinem Gegener Tilman Tulen im Halbfinale keine Chance und sichert sich später den Titel. Foto: Dieter Reisner Marc Brinkmann (rechts) lässt seinem Gegener Tilman Tulen im Halbfinale keine Chance und sichert sich später den Titel. Foto: Dieter Reisner

