Walter Maier ist 74 Jahre alt und seit seiner Kindheit Mitglied in der Sportvereinigung Mössingen. Früher als aktiver Turner, heute als deren Trainer. Ein Einblick in seine Vereinsgeschichte.

Ein Bild aus dem Jahre 1969: Walter Maier (zweiter von links) mit seinen Turnkameraden. Foto: GEA-Archiv Ein Bild aus dem Jahre 1969: Walter Maier (zweiter von links) mit seinen Turnkameraden. Foto: GEA-Archiv

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.