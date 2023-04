Vor dem Abstieg gerettet: SSV Reutlingen schließt Saison auf Platz fünf ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der SSV Reutlingen zog sich in der Tischtennis-Verbandsliga beim 5:9 gegen den bereits als Meister feststehenden SV Deuchelried achtbar aus der Affäre. Moritz Sefried, Michael Renz, Jonas Jehle und Tobias Nagel punkteten für die Reutlinger in den Einzeln. Einen Zähler holte zudem das Doppel Moritz und Thomas Sefried. Der lange Zeit in Abstiegsgefahr schwebende SSV schloss die Saison mit 16:20 Punkten auf Platz fünf ab.

In der Landesliga muss die lange Zeit auf Platz eins liegende TuS Metzingen wohl als Zweiter in die Relegation zur Verbandsliga. Spitzenreiter TV Rottenburg (27:7 Punkte) bezwang den Vierten TTC Rottweil 9:2 und muss nun am letzten Spieltag gegen den Dritten SSV Schönmünzach ran. Metzingen (26:8) spielt am Samstag gegen Rottweil.

8:8-Unentschieden endete in der Landesklasse das Derby zwischen dem TSV Sondelfingen und SV 03 Tübingen. Emerson Salzer holte für Sondelfingen, das ohne Tim und Ingolf Klett antrat, zwei Einzelpunkte. In den Doppeln waren die Sondelfinger drei Mal erfolgreich. Dem Tabellendritten TB Metzingen gelang gegen den stark ersatzgeschwächten TSV Betzingen ein 9:0-Kantersieg. Nur eine Partie ging in den fünften Satz. (GEA)