Vielseitigkeits-Team um Michael Jung aus Horb reitet auf Olympia-Medaillen-Kurs

Für das deutsche Vielseitigkeitsteam sieht es nach der ersten Teilprüfung gut aus. Die Medaillen sind in Reichweite. In der Einzelwertung ist Michael Jung aus Horb am Neckar mit Chipmunk Zweiter. Dabei hatte es zum Auftakt in Versailles eine kuriose Szene gegeben.