TV Reutlingen holt 15-Jährigen aus den USA

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Tennis-Zweitligist TV Reutlingen hat einen weiteren Spieler für die Saison 2024 gewonnen. Aus den USA kommt der 15-jährige Sebastian Bielen. Möglich wurde die Verpflichtung des Youngster durch die Freundschaft von TVR-Trainer Marek Kimla zu Bielens Mutter Anna Zarska. »Sie war einst auch Profi auf der Tour. Wir haben schon zusammen trainiert«, berichtet Kimla nach einem Besuch in New York. Die gebürtige Polin Zarska gehörte zur absoluten Weltklasse. Gute Gene hat Bielen also von der Mutter mit auf den Weg zum Profi bekommen. »Sie möchte, dass er auch in Europa Erfahrungen auf Sand sammelt«, so Kimla. Bielen war die Nummer eins in der Altersklasse U 14 in den USA, aktuell ist der US-Amerikaner die Nummer zwei.

Bielen wird den Sommer über in Reutlingen bei Kimla trainieren und für den TV Reutlingen antreten. Erfolge heimste Bielen mit dem Gewinn der nationalen Meisterschaften in den Altersklassen U 12 und U 14 in den USA ein. Ein Highlight erlebte der Jungspund bereits mit den Profis, als der gebürtige New Yorker bei der Siegerehrung für Rafael Nadal bei seinem letzten US-Open-Sieg im Jahr 2019 mit dabei war. Um den Traum vom Profi realisieren zu können, absolviert Bielen die Schule in einem Onlinemodus, um möglichst viele Turniere spielen zu können.

Der Kader des TV Reutlingen für die Saison 2024 sieht derzeit wie folgt aus: Sebastian Bielen (USA), Nerman Fatic (Bosnien-Herzegowina), Michael Berrer, Tim Handel, Max Dahlin (Schweden), Alex Knaff (Luxemburg), Lasse Pörtner, Marek Jaloviec (Tschechien), Noah Schlagenhauf, Nico Hornitschek, Christian Wedel, Maximilian Renz, Emil Rast, Marc Mail. (GEA)