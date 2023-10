TSV Betzingen spielt zum Auftakt Remis im Derby gegen Rottenburg

Holen in ihrem ersten Saisonspiel in Rottenburg mit dem TSV Betzingen ein 7:7-Unentschieden: Susanne Bley (links) und Kim Schaal. FOTO: BAUR

REUTLINGEN. Erstes Spiel, erstes Derby, erstes Remis – die Tischtennis-Frauen des TSV Betzingen starteten mit einem 7:7-Unentschieden beim TV Rottenburg in die Saison. Die Betzingerinnen kamen überhaupt nicht gut in die Partie und lagen nach den Doppeln mit 0:2 im Hintertreffen. Beide Doppel wurden knapp im fünften Satz verloren. In den Einzeln holten Ingrid Reiner, Kim Schaal und Anke Pelz je zwei Punkte, Susanne Bley steuerte einen Zähler zum Unentschieden bei. Überragende Akteurin dieser Partie war Rottenburgs Spitzenspielerin Shpresa Armbruster mit drei Einzelsiegen und einem Erfolg im Doppel an der Seite von Selin Wehrmann.

In der Verbandsliga der Männer mausert sich die TuS Metzingen zur Überraschungs-Mannschaft. Der Aufsteiger gewann beim TV Rottenburg mit 9:7 und steht nun mit 6:2 Punkten auf dem zweiten Platz hinter dem TTC Mühringen (7:1). Überragender Akteur bei Metzingen war Martin Skokanitsch, der seine Einzel gegen Markus Leske in vier und gegen Peter Fischer in fünf Sätzen gewann. Zudem siegte Martin Skokanitsch an der Seite seines Sohnes Marc in beiden Doppel-Begegnungen. Im Abschlussdoppel bezwangen sie das Rottenburger Duo Fischer/Leske souverän mit 11:7, 11:6, 11:9. Je einen Einzelpunkt für Metzingen holten Marc Skokanitsch, Silas Tamm, Anja Brodbeck, Wolfram Sulz und Leonard Lange.

Die Spvgg Mössingen unterlag in der Landesliga beim TTC Ottenbronn II mit 4:9 und liegt mit 2:6 Punkten auf dem siebten Platz. Mössingen gewann zwei Doppel. In den Einzeln waren danach nur noch Steffen Leuze und Rainer Löffler je einmal erfolgreich.

In der Landesklasse ist nur noch ein Team verlustpunktfrei – der TB Metzingen. Das Turnerbund-Sextett setzte sich beim TV Derendingen mit 9:6 durch und führt die Tabelle mit 6:0 Punkten an. Markus Brodbeck, Nick Grimm und Heiner Schmid heimsten für Metzingen auf den Positionen eins bis drei 6:0 Punkte ein. Auch Kristin Timmann gewann ihre zwei Einzel. Der TSV Sondelfingen verlor das Duell gegen den TSV Betzingen mit 0:9. Die einzelnen Spiele verliefen jedoch teilweise eng. Fünf Partien wurden erst im fünften Satz entschieden. Bei Sondelfingen fehlten mit Ingolf Klett, Tim Klett und Emerson Salzer drei Akteure aus der Stamm-Sechs. Der mit 5:1 Punkten auf Platz zwei hinter dem TB Metzingen rangierende TSV Gomaringen gewann beim TTC Sulgen mit 9:6. Am Spitzen-Paarkreuz steuerten Heiko Speidel und Jürgen Schankula 4:0 Punkte für Gomaringen bei. Dettingens Spitzenspieler Peter Skulski, der die vergangene Saison mit einer 36:0-Bilanz abschloss, gewann seine Einzel einmal mehr in souveräner Manier.

Der FC Mittelstadt führt die Tabelle in der Frauen-Landesklasse mit 4:0 Punkten an. Der FCM bezwang den TTC Reutlingen 8:5. Beste Akteurin in dieser Partie war Heike Remus vom TTC, die ihre drei Einzel und das Doppel zusammen mit Sandra Baechler-Troche gewann. (kre)