TSG Reutlingen-Athlet bei Special Olympics vorne: Hartmut Freund jubelt über Gold

BERLIN. Hartmut Freund (55), Tischtennisspieler der TSG Reutlingen inklusiv, bringt als Souvenir von den Weltspielen der Special Olympics in Berlin eine Goldmedaille mit in die Achalmstadt. Gemeinsam mit seinem Partner Detlef Steitzer (62), der für die Lebenshilfe Celle an den Start geht, hat sich Freund in der höchsten Leistungsklasse im Tischtennis-Doppel nach einem sensationellen Turnier den ersten Platz gesichert.

In der Vorrunde musste sich das deutsche Doppel nur gegen das Favoritenduo aus Ungarn, Tamas Kiss, der bereits die Einzelkonkurrenz klar gewonnen hatte, und seinen Partner Andrea Mate geschlagen geben. Trotzdem wartete zu Beginn der Finalrunde, in der die vier besten Doppel jeder gegen jeden spielten, ein harter Gegner auf die Deutschen: die Mitfavoriten aus Japan. Der unbändige Kampfgeist, der auf einen schwachen Start folgte, sollte jedoch nicht ausreichen, um den Japanern den Sieg im ersten Spiel der Finalrunde streitig zu machen.

Vom Sieg gestärkt

Zwei weitere Finalspiele sollten jedoch noch folgen. Zunächst ging es gegen das bisher ungeschlagene ungarische Duo. Für Freund und Steitzer lief es dabei besser als vermutet: Im ersten Satz musste sich das deutsche Doppel zwar geschlagen geben, hielt aber überraschend gut dagegen. Dass sie im zweiten Satz siegten, nachdem sie einen Rückstand von 7:10 in ein 14:12 gedreht hatten, verunsicherte die Ungarn sichtlich. So konnten Freund und Steitzer die nächsten beiden Sätze und somit auch das Spiel für sich entscheiden. Von diesem Sieg gestärkt, behielten die beiden Routiniers die Nerven und holten auch gegen Israel einen souveränen Sieg. Am Ende hatte neben dem deutschen Duo auch das ungarische und japanische je zwei Spiele in der Endrunde gewonnen. Da die Deutschen mit 8:5 das beste Satzverhältnis aufweisen konnten, wurde ihnen die hart umkämpfte Goldmedaille verliehen. Silber gab es für Japan, Bronze ging an Ungarn.

Für Freund und Steitzer, die beiden Turnier-Ältesten, ist das der bisher größte sportliche Erfolg. Bei den Weltspielen 2019 in Abu Dhabi hatte Freund zweimal Silber gewonnen. (GEA)