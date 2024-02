TB Metzingen im Siegesrausch

15:1 Saisonsiege in der Landesklasse: Markus Brodbeck vom TB Metzingen. FOTO: BAUR

REUTLINGEN. Der Tischtennis-Verbandsligist SSV Reutlingen ließ mit einem nicht erwarteten 8:8-Unentscheiden gegen die TTF Altshausen aufhorchen. Die Reutlinger warfen dabei ihre Doppelstärke in die Waagschale – alle vier Doppel wurden gewonnen. Am Ende setzten sich Moritz und Thomas Sefried gegen Petr Ocko/Petr Novotny mit 3:1 Sätzen durch. SSV-Spitzenspieler Moritz Sefried überzeugte mit zwei klaren Erfolgen gegen Ocko und Norbert Wojtyla.

Die Verbandsliga-Frauen des TSV Betzingen erkämpften sich gegen den Tabellenvierten TTC Mühringen ein respektables 7:7-Unentschieden. Für die weiterhin abstiegsbedrohten Betzingerinnen holten Vanessa Völzke und Susanne Bley je zwei Einzelpunkte.

In der Frauen-Landesliga festigte die TuS Metzingen mit einem 8:2-Erfolg bei der TTG Unterreichenbach-Dennjächt den vierten Platz. TuS-Spitzenspielerin Anja Brodbeck und Simone Kiedrowski heimsten je zwei Einzelsiege ein. Brodbeck baute ihre imposante Saisonbilanz auf 27:0 Siege aus. Interessant: Ihr Mann Markus Brodbeck vom TB Metzingen hat in der Landesklasse am vorderen Paarkreuz 15:1 Siege auf dem Konto (siehe unten stehende Zeilen). Landesliga-Schlusslicht TSV Eningen verlor das Kellerduell beim Vorletzten TTC Lützenhardt mit 5:8.

Elftes Spiel, elfter Sieg, ein Spielverhältnis von 99:26 – der TB Metzingen befindet sich in der Landesklasse im Siegesrausch. Im Ermstal-Derby beim TSV Dettingen setzte sich der Turnerbund mit 9:1 durch. Wer kann den TB vor dem erstmaligen Sprung in die Landesliga noch stoppen? »Mit dem Zweiten Derendingen und dem Dritten Schwenningen haben wir noch schwere Spiele. Außerdem müssen wir noch gegen unseren Angstgegner Nusplingen antreten«, sagt Metzingens Mannschaftsführer Heiner Schmid. Den TBlern ist es zuzutrauen, ohne Minuspunkt zur Meisterschaft zu stürmen. »Zu Null wäre super. Da glaube ich aber noch nicht dran«, so Schmid. Dettingen habe »gut gespielt und sich gewehrt«, erklärt Schmid. Ohne ihren Spitzenspieler Peter Skulski (14:0 Siege/privat verhindert) und ihre Nummer zwei Wolfgang Romer (verletzt) standen die Dettinger allerdings auf verlorenem Posten gegen das Sextett Nick Grimm, Markus Brodbeck, Schmid, Jonas Dorau, Natalie Weichel und Kristin Timmann. (GEA)