Svenja Götting von der SSG Reutlingen/Tübingen räumt bei »Süddeutschen« ab

INGOLSTADT. Svenja Götting sorgte bei den 72. süddeutschen Schwimm-Meisterschaften in Ingolstadt für Paukenschläge. Das Aushängeschild der SSG Reutlingen/Tübingen wurde fünf Mal Meisterin des Jahrgangs 2007, holte zehn Medaillen und stellte einen Vereinsrekord auf.

Götting wurde Jahrgangsmeisterin über 200 m Lagen (2:23,16 Minuten/Vereinsrekord), 50 m Schmetterlinge (28,86 Sekunden, persönliche Bestzeit), 50 m Freistil (26,98), 100 m Freistil (57,57) und 200 m Freistil (2:08,60). Über 50 m Brust erzielte sie in 35,01 Sekunden eine persönliche Bestzeit und belegte Platz zwei. Lediglich über 50 m Brust konnte sie sich nicht für das offene Finale qualifizieren. In allen offenen Finals schrammte Götting knapp am Titel vorbei und gewann jeweils Silber. Ganz eng war es über 200 m Lagen, hier verpasste sie in 2:24,17 Minuten den ersten Platz um 0,17 Sekunden, über 100 m Freistil (57,56) fehlten 0,35 Sekunden. Im Finale über 50 m Freistil (26,82) lag sie 0,35 und über 200 m Freistil (2:07,50) 0,47 Sekunden hinter Platz eins. »Insbesondere im Finale über 100 m Freistil und 200 m Lagen habe ich mir als Vorlaufschnellste mehr Hoffnung gemacht, aber irgendwie habe ich das härtere Training der letzten Woche gemerkt, und dann waren die Süddeutschen das dritte Wettkampfwochenende hintereinander«, sagte Götting.

Die restlichen SSG-Starter schnitten wie folgt ab: Enis Osman (Jahrgang 2011) erreichte über 50 m Freistil Platz sechs; Andrijana Stoychev (2008) kam über 50 m Brust (persönliche Bestzeit/35,83) auf Rang acht und über 100 m Brust auf Platz zehn; Jona Kern (2009) landete über 50 m Freistil in Bestzeit (29,47) auf Position 25 und über 100 m Freistil auf Platz 30; Yizhi Xia (2010) kam über 50 m Rücken auf Platz 21, über 50 m Brust auf Rang 24 und über 50 m Freistil auf Rang 36; Anna Theresa Würden (offene Wertung) belegte über 50 m Schmetterling Platz 34 und über 50 m Freistil Rang 73. (GEA)