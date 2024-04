Die Reit-Saison in der Region beginnt mit den Turnieren in Reutlingen und Tübingen. Bei den Springreitern kämpfen mit Markus Kölz und Günter Treiber zwei Champions um Siege in den S-Prüfungen.

Eine der Starterinnen aus der Region, die in Tübingen S-Prüfungen in Angriff nimmt: Die Würtingerin Kaja Celine Hofmeister. Foto: Pieth Eine der Starterinnen aus der Region, die in Tübingen S-Prüfungen in Angriff nimmt: Die Würtingerin Kaja Celine Hofmeister. Foto: Pieth

