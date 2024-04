SSV Reutlingen: Trotz Niederlage zufrieden

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Football-Regionalligist SSV Reutlingen 05 Eagles hat das Testspiel gegen den Zweitligisten Oldenburg Knights vor 150 Zuschauern im Kreuzeiche-Stadion mit 21:34 (7:27) verloren. Trotz der verpatzten Generalprobe zeigte sich Eagles-Coach Michael Häring zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. »Uns wurden nochmals die Schwächen aufgezeigt, woran wir in den nächsten Wochen arbeiten müssen. Der Gegner war sehr gut, vor allem mit kräftigen Spielern in der Defense und Offense überlegen.« Es sei besser, mit einer guten Leistung zu verlieren als, ohne gefordert zu werden, einen Kantersieg einzufahren. Im vergangenen Jahr, blickt Häring zurück, habe sein Team gegen Oberligist Karlsruhe mühelos mit 35:6 gewonnen.

Ein Eagles-Duo in die ELF?

Die ersten Reutlinger Zähler erzielte Neuzugang Pascal Lauber. Der Running Back lief über 66 Yards zum 6:13-Zwischenstand ins Ziel. Nach dem 7:27-Pausenstand gehörte den Eagles die zweite Spielhälfte (14:7). Wide Receiver Carl Sigloch und Running Back Luis List gelangen zwei weitere Touchdowns für die Achalmstädter. Marcel von Lipinski ist neuer Kicker bei den Reutlingern. Er verwandelte alle drei Extrapunkte.

Die Reutlinger Leistungsträger Nils Wortmann und Luis Leatherman werden bis Ende des Monats noch pausieren. Am 30. April endet die Wechselfrist in der European League of Football (ELF). Das Duo könnte eventuell bei den Stuttgart Surge unterkommen. »Spielen die beiden davor für Reutlingen, wären sie für drei Spiele gesperrt. Das wollen wir natürlich verhindern«, erklärte Häring, der positiv auf den Saisonstart in zwei Wochen in Freiburg blickt. »Alle Trainingseinheiten und das Spiel waren gut. Es gab keine schwereren Verletzungen. Die Spieler scheinen fit zu sein.« (GEA)