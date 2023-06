SSV Reutlingen 05 Eagels gewinnen: Kotraci wird zum Sieg geschoben

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Regionalliga-Footballer der SSV Reutlingen 05 Eagles haben das Heimspiel gegen die KIT SC Engineers aus Karlsruhe mit 25:19 (19:19, 10:5) nach Verlängerung gewonnen.

- Der Spielverlauf

Das Reutlinger Team von Trainer Michael Häring war die bessere Mannschaft, dennoch musste man bis zum Schluss zittern.Viele Strafen verhinderten einen für die Eagles besseren Spielverlauf. Ramon Campanale erzielte nach Pass von Quarterback Mike Danowski die 6:0-Führung, Michael Kurz erhöhte per Extrapunkt auf 7:0. Bis zur Halbzeit gelang den Eagles – außer ein Field Goal von Kurz zum 10:5 – nicht mehr viel. Die Gäste um Spielertrainer Cató Zoua sicherten sich mit zwei Punkten per Fumble an Julian Drewes sowie ein Field Goal von Sebastian Hanna die ersten Zähler.

Direkt nach der Pause der schönste Spielzug: Kurz täuschte ein Field Goal an, lief jedoch zur Überraschung des Gegners in die Endzone – Touchdown zum 16:5, der Extrapunkt wurde geblockt. Bei den Badenern übernahm nun Zoua und stellte die Eagles durch sein Laufspiel vor Probleme. Dem Runnging Back gelang im vierten Viertel ein Touchdown, ebenso Tobias Gawlitza mit einem Lauf über 70 Yards. Dazu gelang die Two-Point-Conversion durch Zoua zum 19:19-Ausgleich. Kurz erzielte Ende des dritten Abschnitts per Field Coach das 19:11. Der 30-Jährige kam auf 13 Punkte. In der Verlängerung hatte Karlsruhe den Ball, doch in vier Versuchen gelang dem Gegner keine Punktwertung, die Defense der Eagles hielt stand. Besser machte es die Häring-Truppe: Im dritten Versuch wurde Quarterback Benjamin Kotraci von seinen Teamkollegen zum Touchdown geschoben, was den 25:19-Sieg bedeutete. »Ohne meine Offensive Liners und die Running Backs wäre das nicht möglich gewesen«, so Kotraci.

- Die Stimmen zum Spiel

Häring war nach dem knapp dreistündigen Match fix und fertig, aber glücklich: »Wir waren klar besser, haben aber zu viele Fehler gemacht. Vor der Overtime war die Stimmung schlecht. Die Konzentration auf unsere Stärken hat dann den Erfolg herbeigeführt.« Sein Gegenüber war mit der Leistung nicht unzufrieden: »Wir haben uns gegenüber dem letzten Spiel gegen Biberach gesteigert. Wir mussten den vierten Versuch in der Verlängerung ausspielen, da die Eagles beim Field Goal sehr gut waren«, betonte Zoua.

- Saisonaus für Danowski

Der Sieg der Eagles wurde teuer erkauft. Quarterback Danowski brach sich in der Verlängerung das Schlüsselbein an der linken Schulter. »Ich bin bei meinem Lauf mit Kontakt von zwei Gegenspielern auf die linke Schulter gefallen«, berichtete der 22-Jährige nach der Untersuchung im Reutlinger Kreiskrankenhaus. Danowksi muss nun operiert werden, was gleichzeitig das vorzeitige Saisonende bedeutet. Nun muss Kotraci wieder übernehmen.

- NFL-Profi Dabo zeigt Fannähe

Aktuell weilt Marcel Dabo von den Indianapolis Colts aus der NFL in der Reutlinger Heimat, bevor es Ende Juli für den Cornerback wieder in die Vereinigte Staaten geht, um die Hauptphase der Vorbereitung für die Saison 2023/24 aufzunehmen. Beim Heimspiel zeigte der 23-Jährige beim Meet and Greet Fannähe mit Bildern, Autogrammen sowie kurzen Gesprächen. »Es war viel los«, berichtete Dabo kurz vor Spielbeginn, bevor er zur Mannschaft in den Innenraum ging.

- Zahlen, bitte

950 Zuschauer verfolgten die Partie zwischen den Eagles und dem Team aus Baden im Kreuzeiche-Stadion, darunter 118 Schüler und Schülerinnen aus 36 Schulen. Der verletzte Center Franz Schneider saß selbst im Kassenhäuschen und verteilte die Tickets. »Für den Anfang war das gar nicht schlecht. Der Flag-Football ist in den Schulen noch nicht bekannt«, sagte Daniel Hoch vom Marketing der Eagles. Für die jungen Fans brachte der Eagles-Nachwuchs den Flag-Football (ohne Körperkontakt) mit einem Einlagenspiel in der Halbzeit näher. Ein Flag-Football-Set sicherte sich die Grundschule Rommelsbach, die mit 19 Kindern die meisten jungen Fans der 36 Schulen ins Stadion brachte. Die Häring-Truppe trat mit 37 Spielern an, den Gästen standen 39 Akteure zur Verfügung. Im Spiel gab es nur eine Interception durch Kotraci.

- Neue Uhr im Einsatz

Bisher wurden alle Heimspiele der Eagles ohne eine Spieluhr für die Zuschauer ausgetragen. Das ist nun anders. Gegen Karlsruhe kam eine neue Uhr mit Spielzeit, Fouls und Spielstand zum Einsatz. »Am Freitag haben wir die Technik zu acht montiert«, berichtete Hoch. Die Uhr der Fußballer des SSV Reutlingen kam nicht in Betracht, da diese nur bis zur Zahl 19 geht. Bedient wurde das neue Instrument von Martin Nußmann, Vorstandsmitglied des Gesamtvereins und Helfer in der Organisation der Eagles. »Der Blick geht immer zu einem Schiedsrichter, welcher den Beginn der Spielzeit anzeigt. Daraufhin handle ich«, so Nussbaum. (GEA)