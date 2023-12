SSG Reutlingen/Tübingen bleibt in der 2. Liga

Bitte aktivieren Sie Javascript

FREIBURG. Feiner Erfolg für die SSG Reutlingen/Tübingen. Das Männer-Team schaffte bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften (DMS) der Schwimmer den Verbleib in der 2. Liga. Das SSG-Team belegte – wie im Vorjahr – den sechsten Platz in der Süd-Staffel der 2. Liga. 20.289 Punkte standen am Ende auf dem Konto der Reutlinger/Tübinger. Damit ließ die SSG sechs Mannschaften hinter sich, die allesamt unter der 20.000er-Marke blieben. Meister wurde die SG Mittelfranken (22.387). Wenn man alle drei 2. Ligen zusammenfasst, belegt die SSG den zwölften Platz in dem 36er-Feld. Von den elf Schwimmern der SSG absolvierten Leon Fischer und Patrick Perez jeweils fünf Starts, die Höchstzahl für einen Athleten. Die höchste Einzelpunktzahl erzielte Brust-Spezialist Wolfgang Maier. Seine 1:02,32 Minuten über 100 Meter bedeuteten 697 Zähler. Die beste Marke von Fischer waren 679 Punkte (54,98 Sekunden über 100 Meter Rücken). 679 Zähler heimste auch Hannes Kaufmann ein (24,70 über 50 Meter Schmetterling).

Die Frauen der SSG Reutlingen/Tübingen sicherten sich in der Oberliga Baden-Württemberg, der dritthöchsten Klasse, mit 17.134 Punkten den vierten Platz in dem Zehner-Feld. Dagegen steigt die zweite Männer-Garde aus der Ober- in die Württembergliga ab. 14.122 Zähler reichten nur zum zehnten und letzten Platz. Das zweite SSG-Frauenteam landete in der Württembergliga auf Rang vier. (GEA)