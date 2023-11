Spvgg Mössingen: Rückzug vom Rückzug?

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Der Tischtennis-Landesligist Spvgg Mössingen befindet sich in akuter Personalnot. Kai Elsäßer, Rainer Löffler und Michael Krause sind verletzt, Jürgen Eisele steht ebenfalls nicht zur Verfügung. Vom ursprünglichen Sextett waren zuletzt nur Steffen Leuze und Martin Steinhilber im Einsatz. »Wir haben zu wenig landesliga-taugliche Spieler«, erklärt Spitzenspieler und Mannschaftsführer Leuze. Und weil die Ersatzleute aus der zweiten Mannschaft, die in der Kreisliga A um Punkte kämpft, in der Landesliga überfordert sind, zogen die Mössinger ihr Team aus der Landesliga zurück.

E-Mail an den Verband

Leuze & Co. gingen davon aus, dass sie nach dem Rückzug als erster Absteiger gelten und nächste Runde eine Etage tiefer in der Landesklasse an den Start gehen dürfen. Dem ist aber nicht so. »Laut Wettspielordnung müssten wir nächste Saison den Platz unserer Zweiten in der Kreisliga A einnehmen«, hat Leuze zwischenzeitlich in Erfahrung gebracht. Das wiederum möchten die Steinlachtäler mit aller Macht vermeiden. Deshalb ging am gestrigen Montag um 12.09 Uhr eine Mail an den Tischtennisverband. »Wir hoffen auf eine Härtefallregelung oder darauf, dass der Verband unseren Rückzug vom Rückzug annimmt und wir die Runde über die Bühne bringen können«, erklärt Leuze.

In der Frauen-Verbandsliga verlor der TSV Betzingen beim TSV Herrlingen II mit 3:8. Vanessa Völzke, Ingrid Reiner und Kim Schaal holten je einen Einzelpunkt. Die Frauen der TuS Metzingen verbesserten sich in der Landesliga mit einem 8:2 gegen Unterreichenbach auf Platz drei. Schlusslicht TSV Eningen unterlag beim CVJM Grüntal 1:8. Den Ehrenpunkt holte Britta Kregel. In der Landesklasse verlor der Tabellendritte TSV Betzingen das Verfolgerduell gegen den TSV Dettingen mit 7:9. Für Betzingen war Pierre Andrieu zwei Mal erfolgreich, für Dettingen heimsten Peter Skulski und Kevin Hömisch je zwei Einzelpunkte ein. Spitzenreiter TB Metzingen machte beim 9:1 mit dem SV 03 Tübingen kurzen Prozess. (GEA)