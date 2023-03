Spieler der TSG Reutlingen von Zuschauern angegriffen - Betreuer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ESSLINGEN. Die 0:4-Niederlage von Eishockey-Landesligist TSG Black Eagles Reutlingen bei der ESG Esslingen ist von einer gewalttätigen Auseinandersetzung überschattet worden. Ein Spieler der TSG ist von mehreren aufgebrachten Anhängern der Gastgeber angegriffen worden, berichtet der Reutlinger Verein. Als die Fans im Kabinentrakt im Esslinger Richard-Hirschmann-Eisstadion auf den Spieler losgehen wollten, ging ein Reutlinger Betreuer dazwischen, der dabei verletzt worden ist.

Aufgeheizte Stimmung im Esslinger Eisstadion

Auslöser des Tumults beim Stand von 0:2 war in der 36. Spielminute ein »harter, aber noch regelkonformen Check« von Enrico Fritz gegen einen ESG-Spieler, wie die TSG in ihrem Spielbericht schreibt. Dem Esslinger Spieler sie daraufhin die Luft weggeblieben, sodass er durch Sanitäter behandelt werden musste. »Da die ESG seit Jahren für ihre körperlich harte Spielweise bekannt ist und regelmäßig selbst derartige Checks an der Bande fährt, sollte der Vorfall nichts Besonderes sein«, heißt es von der TSG. »Dem war allerdings nicht so, da sich der Bruder des Verletzten ESG Spielers als Zuschauer im Stadion befand und sich veranlasst sah auf die ESG-Spielerbank zu stürmen und von dort aus lauthals Bedrohungen gegen Reutlinger Spieler zu schreien.«

Reutlinger Betreuer verhindert, dass Esslinger Anhänger die Kabine stürmen

Zwei Personen haben den aufgebrachten Zuschauer von der Reutlinger Ersatzbank entfernt, berichten die Reutlinger. Ihm sei es danach jedoch zwei weitere Male gelungen, sich Zugang zu verschaffen. Zwischenzeitlich habe sich die Stimmung im Eisstadion weiter aufgeheizt. Nachdem TSG-Spieler Enrico Fritz nach einer Spieldauerdisziplinarstrafe des Spiels verwiesen wurde, wurde er von weiteren Zuschauern in den Kabinengang verfolgt. Der Reutlinger Betreuer konnte verhindern, dass sich die Gruppe Zugang zur GästeKabine und dem darin befindlichen TSG-Spieler verschafft, um diesen zu schlagen.

Stattdessen wurde der Reutlinger Betreuer aus der Gruppe heraus unvermittelt mit zwei Faustschlägen im Gesicht getroffen. Laut einer Polizei-Meldung wurde er dabei leicht verletzt und vom medizinischen Personal in der Halle versorgt. »Andere Zuschauer konnten Schlimmeres verhindern, indem sie den zwischenzeitlich herbei geeilten Bruder des verletzten ESG-Spielers daran hinderten, ebenfalls mitzumischen«, wie es in der TSG-Mitteilung heißt. Gespielt wurde nach dem Vorfall auch noch. Die TSG kassierte zwei weitere Gegentore.

Polizeirevier Esslingen ermittelt

Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen zu dem Vorfall sowie nach dem noch unbekannten Täter, welcher von der Tatörtlichkeit flüchtete, aufgenommen und bittet unter 07113990330 um Hinweise. Der Verband hat laut TSG eine Verwarnung gegen den Esslinger Verein ausgesprochen.

»Solche Vorfälle haben im Sport, ganz gleich welche Sportart, keinen Platz«, schreibt die TSG Reutlingen in einem Facebook-Posting. Man hoffe, dass das ansonsten gute Verhältnis zwischen den beiden Vereinen unter dem Vorfall nicht leiden wird. »Wir kooperieren mit der ESG Esslingen im Jugendbereich sehr erfolgreich und freundschaftlich - und das soll auch so bleiben.« (pm/pol/GEA)