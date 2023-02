So soll Reutlingen als Football-Standort vorangebracht werden - Marcel Dabo an Bord

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Saison in der US-amerikanischen Football-Profiliga NFL ist mit dem neuen Champion Kansas City Chiefs Geschichte. Die Regionalliga-Footballer des SSV Reutlingen 05 Eagles befinden sich derzeit in der Vorbereitung auf die neue Saison. Künftig schicken die Reutlinger zwei Teams an den Start. »Ich denke, wir sind jetzt schon viel weiter als vor einem Jahr«, sagt Trainer Michael Häring im Gespräch mit GEA-Mitarbeiter Tobias Fischer. Häring will mit seinem Team den Football-Standort Reutlingen weiter nach vorne bringen. Der Reutlinger Marcel Dabo, zuletzt bei den Indianapolis Colts unter Vertrag, spielt dabei auch eine Rolle.

GEA: Wie haben Sie und die Eagles jüngst den Super Bowl verfolgt?

Michael Häring: Wie es sich gehört, zusammen. Dazu wurde ein Raum in einem Kino gemietet. Das war eine runde Sache. Spieler aus allen Teams des Vereins sowie Fans waren mit dabei, einfach richtig familiär. Dazu war es noch ein richtig gutes Spiel, spannend bis zum Schluss.

Zu den Eagles: Wie läuft die Vorbereitung auf die neue Saison? Gibt es noch Neuzugänge zu vermelden?

Häring: Die Vorbereitung läuft sehr, sehr gut. Ich habe ein gutes Gefühl für die neue Runde. Da wir jetzt über zwei Teams verfügen, können wir die neuen Spieler in der zweiten Mannschaft einbinden. Insgesamt trainieren wir jetzt deutlich effektiver, weil wir leistungsmäßig besser die Übungen umsetzen können. Die Geschwindigkeit hat sich merklich erhöht. Ich denke, wir sind jetzt schon viel weiter als vor einem Jahr. Das stimmt mich ich sehr positiv. Aktuell können wir noch keine weiteren Neuzugänge vermelden. Jedoch überlegen sich noch zwei, drei Akteure, ob sie eventuell für die Eagles spielen. Hier müssen wir abwarten. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir noch Spieler dazubekommen.

Gibt es Überlegungen, Marcel Dabo in den Verein mit einzubinden?

Häring: Ja, er ist nach seiner Saison in den USA wieder hier. Er hat zuletzt bei uns als Trainer für den Defensiv-Bereich mitgeholfen. Das war toll für alle Jungs, weil er eine große Erfahrung und gleichzeitig Tipps ins Training eingebracht hat. Seit Mittwoch ist er wieder im Lande und ich gehe davon aus, dass er uns im Februar und März weiter beim Training unterstützen wird.

Am Sonntag findet ein Schnuppertraining statt. Was kann man dazu sagen?

Häring: Das Schnuppertraining findet am Sonntag von 11 bis 13 Uhr in der Sporthalle Bildungszentrum Nord in der Wittumstraße 37 in Rommelsbach statt. Alle Personen ab acht Jahren sind herzlich willkommen. Anfänger, Interessierte oder Leute, die nach dem Super Bowl einfach mal einen Ball werfen wollen oder sich in ein Tackling begeben wollen. Es ist alles unverbindlich. Vielleicht finden ja manche Teilnehmer den Weg zum American Football und speziell zu den Eagles. Das würde uns alle sehr freuen. (GEA)