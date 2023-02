Skilanglauf: Pfullinger und Römersteiner mit Medaillenflut

Bitte aktivieren Sie Javascript

KNIEBIS. Gleich mit sechs Titelgewinnen kehrte der Nachwuchs aus der Region von den schwäbischen Meisterschaften im Skilanglauf zurück. Die Mannschaft der Young Eagles Pfullingen um Coach Max Burghardt stellte am Kniebis vier Champions. Im Teamsprint gewannen Annemarie Hüfner/Ben Herrmann (U 9) souverän über die 2-km-Distanz in ihrer Klasse. Beide setzten noch einen drauf und lagen auch in ihren Einzel-Konkurrenzen vorn. Anna Herrmann sorgte für den Pfullinger Titel Nummer vier. Sie war in der U 12 über die 2,5 km nicht zu bezwingen.

Daneben gab es Bronze für die Young Eagles im Teamsprint. Das Duo Anna Herrmann/Charlotte Stadtler sicherte diesen Podestplatz über 4 km in der Klasse U13. Im Einzel verpasste Stadtler als Vierte der U 12 eine weitere Medaille knapp. Siebte Ränge sicherten sich Luis Stadtler (U 12) und im Teamsprint Max Burghardt/Thomas Zössmayr. Felix Spinger/Markus Herrmann wurden auf Rang acht notiert. Im Einzel wurde bei den Männern Burghardt Achter, Felix Springer lief als Zehnter über die Ziellinie und Markus Herrmann kam auf den elften Rang.

Young Eagles Pfullingen. FOTO: VEREIN Young Eagles Pfullingen. FOTO: VEREIN

Der Nachwuchs der Skizunft Römerstein trumpfte mit elf errungenen Medaillen auf. Elli Klebba (U 14) siegte abermals mit deutlichem Vorsprung auf der 5-km-Strecke. Auch Youngster Tim Greiner (U 7) dominierte in der klassischen Technik über die 1 Kilometer-Distanz. Seine Schwester Lilli Greiner (U 10) lief über die 2 Kilometer als Zweite ins Ziel. Dieselbe Platzierung errang Lias Röcker in dieser Altersklasse. Seine Schwester Luna Röcker (U 11) freute sich über die Bronzemedaille.

Silber sicherte sich Nico Füllemann (U 16), der 7,5 Kilometer zurücklegte. Dritte Ränge in der klassischen Technik gewannen Rune Komel (U10) und Matthias Etzel bei den Männern, der auf der 10-Kilometer-Strecke im Einsatz war. Marlene Herrmann (U 11) belegte ebenso wie Ida Heidelmeyer (U 16) Platz vier, Luis Füllemann (U 18) wurde über 7,5 Kilomter Fünfter, Lukas Herrmann (U 8) kam auf Rang sechs. Im Teamsprint gab es Silber für Simon Bächtle/Nico Füllemann (U 16) sowie Luna Röcker/Marlene Herrmann (U 10/11). In der U 16-Klasse freuten sich Talitha Etzel/Ida Heidelmeyer über Rang drei. Lukas Herrmann/Tim Greiner (U 8/9) wurden Vierter, das gemischte Team mit Lilli Greiner/Lias Röcker (U 10/11) Fünfter. (GEA)