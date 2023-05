Silbermedaille für Degenfechter Rudy Hummel aus Pliezhausen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Großer Erfolg für Rudy Hummel. Der Degenfechter des TSV Pliezhausen wurde bei den deutschen Meisterschaften der Altersklasse U 15 Zweiter. Nachdem er zuletzt die Allstar Deutschland Challenge in Leverkusen gewann, wurde Hummel vor den »Deutschen« als Mitfavorit gehandelt. Er schaffte es ungeschlagen und souverän bis ins Finale, wo er sich Levi Deng (Frankfurt) geschlagen geben musste. Mit dem württembergischen Team wurde Hummel Dritter. Celina Ganz imponierte mit Platz zwölf und im Team-Wettbewerb mit Rang sechs. Leon Börner schaffte den Einzug in die K.o.-Runde, Julia Zinsmeister und Léonie Marie Beer (alle TSV Pliezhausen) schieden in der Vorrunde aus. (GEA)