Saisonauftakt des 1. RMC Reutlingen mit Rekord

REUTLINGEN. Mehr als 280 Fahrer starteten beim 23. Reutlinger ADAC Mehrstunden Enduro – und damit so viele wie noch nie. »Es ist der Reiz, eine einmalige Strecke fahren zu können«, erklärt Florian Allramseder den Besucherandrang. Der Rennleiter ist gleichzeitig auch neuer Vorsitzender des Rad- und Motorsportclubs und der Nachfolger von Michael Saur. Der langjährige Clubchef hat nämlich einen neuen Posten – als Vorstandsvorsitzender vom ADAC Württemberg.

Bereits im März hatten die Vereinsmitglieder mit den Vorbereitungen für das Mehrstunden-Enduro begonnen. Eine Runde mit vielen Kurven, einigen Steilhängen, schmalen Pfaden und Hindernissen mussten die Teilnehmer absolvieren, Baumstämme und große Steine galt es zu überwinden. »Die Veranstaltung ist vor allem für Hobbyfahrer interessant und sehr einsteigerfreundlich«, erklärt Allramseder. Mit einem Marathon vergleicht der neue Clubchef den Wettbewerb: Zwei Stunden müssen die Teilnehmer durchhalten, gewonnen hat, wer die meisten Runden in der Zeit schafft.

In acht Klassen waren die Fahrer im Alter zwischen 14 und weit über 60 Jahren mit ihren Enduros unterwegs. Einzig bei den Frauen ist mit dem ersten Platz von Hedi Baum vom 1. RMC ein Heimsieg zu vermelden. In der höchsten Leistungsklasse (EC 1) siegte Leonard Koch vom MTC Flehingen, in der EC 2 Florian Hildebrand vom MSC Amtzell. Unter den Einsteigern war Moritz Grözinger vom MSC Frickenhausen der Schnellste. Bei den Senioren siegte Frank Wiedemann vom AC Kaiserstuhl, in der etwas jüngeren Gruppe holte sich Thomas Günther aus dem Allgäu den Sieg. Von den Jugendlichen schaffte Bastian Serlitzky vom MSC Rottenburg die meisten Runden. »Es ist kein Motocross, sondern es kommt auf die Ausdauer an«, kommentierte Felix Ankele vom 1. RMC, der 2023 Vize-Meister im BW-Cup wurde, seine Premiere.

Saur jetzt Ehrenvorsitzender

Die nächste Veranstaltung entspricht allerdings mehr seinem Geschmack: Am 18. und 19. Mai trägt der Reutlinger Verein eine Europameisterschaft der Jugend und erstmals in Deutschland die Deutsche Meisterschaft der Frauen im Motocross aus. »Das ist ein Highlight«, findet Michael Saur. Davor steht am 4. Mai das bekannte Mountainbike Festival auf dem ehemaligen Panzerübungsplatz an. Das 30. Reutlinger ADAC Jugend-Motocross bildet am 19. Oktober den Saisonabschluss. Der Abschied von Saur vom Posten des Vorsitzenden kam nicht überraschend, er hatte ihn schon vor zwei Jahren angekündigt. Der 61-Jährige wurde zum Ehrenvorsitzenden befördert. (GEA)