Reutlingerin Emma Glaser gewinnt baden-württembergische Junioren Hallenmeisterschaft

REUTLINGEN. Emma Glaser vom TC Markwasen hat den nächsten Erfolg in ihrer noch jungen Tennis-Karriere gefeiert. Die 14-Jährige gewann den baden-württembergischen Junioren-Hallenmeisterschafts-Titel in Stammheim in der U 16-Altersklasse. Umso beeindruckender, weil Glaser noch in der U 14-Altersklasse an den Start gehen dürfte.

Im Halbfinale bezwang die Reutlingerin ihre Angstgegnerin und direkte Konkurrentin um einen Platz im DTB-Kader, Francesca Parcelli (TC Ravensburg), in drei Sätzen. Die beiden letzten Partien hatte Glaser gegen Parcelli noch verloren, unter anderem im Halbfinale bei den deutschen Meisterschaften.

Im Finale setzte sich die 14-Jährige schließlich gegen Kim Gysin vom TC Bad Friedrichshall in zwei Sätzen durch. »Emma hat unfassbar gut gespielt. Ein großer Erfolg. Es freut mich extrem für sie, das hat sie sich mehr als verdient«, sagte Marek Kimla, Trainer von Zweitligist TV Reutlingen, der inzwischen alleiniger Coach von Glaser ist, die zwar für den TC Markwasen gestartet ist, in der Runde aber für den TVR aufschlägt. (ott)