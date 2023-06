Reutlinger NFL-Profi Dabo träumt vom ersten Einsatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Samstagmorgen stieg Marcel Dabo aus den USA kommend aus dem Flieger, am Mittag war der NFL-Profi der Indianapolis Colts Zaungast bei der Reserve der SSV Reutlingen 05 Eagles. Der 23 Jahre alte Reutlinger absolvierte jüngst sein erstes Jahr in der besten Liga der Welt, bisher gehörte Dabo aber nur dem Practice Squad an, wo er bisher vergeblich auf einen Einsatz in einem Pflichtspiel hoffte. Dies könnte sich nun ändern, Dabo wird auch in der kommenden Saison 2023/24 zum Team der Coltes gehören. »Beim Spiel der Colts am 12. November in Frankfurt gegen die New England Patriots dabei zu sein, wäre das Größte«, sagt Dabo im Gespräch mit GEA-Mitarbeiter Tobias Fischer.

GEA: Ein Jahr in der NFL liegt hinter Ihnen. Der Traum vom ersten Einsatz geht mit dem neuen Vertrag weiter. Wie haben Sie das zurückliegende Jahr bei den Indianapolis Colts erlebt?

Marcel Dabo: Es war ein sehr aufregendes Jahr mit vielen Ereignissen, es ist extrem viel passiert. Ich habe in dieser Zeit viel gelernt, wie das gesamte System funktioniert. Insgesamt konnte ich mich vor Ort gut einleben, die Unterstützung der Colts war gut. Ich habe das Gefühl, dass ich hier gut behandelt werde. Sportlich hat es noch nicht zu einem Einsatz gereicht, das kann sich aber ändern. Dennoch war es auch nicht immer einfach für mich, so lange weg von der Familie zu sein. Ein toller Abschluss war jedoch der Besuch des Super Bowls in Phoenix/USA. Nun die geht Reise weiter.

Der Kontakt zu den Eagles ist geblieben. Anders ist es nicht zu erklären, dass Sie bei der zweiten Mannschaft vor Ort sind.

Dabo: Ja, natürlich. Reutlingen ist meine Heimatstadt. Dazu kenne ich ja viele Spieler sowie die Trainer seit langer Zeit. Ich bin in den nächsten fünf Wochen hier und werde regelmäßig im Training der Eagles sein, um mitzuhelfen.

Sie haben einen neuen Vertrag bei den Indianapolis Colts erhalten. Wie geht es in der nächsten Zeit genau weiter?

Dabo: In den letzten zehn Wochen haben wir trainiert. Nun ist Pause, bis es Anfang August so richtig mit der Vorbereitung losgeht. Mit Shane Steichen, einst Offensive Coordinator bei den Philadelphia Eagles, haben die Colts einen neuen Head Coach. Ich werde weiter meinen Job machen und hoffe auf einen Einsatz. Mit den nun gemachten Erfahrungen erhoffe ich mir schon etwas. Es kommt hinzu, dass wir am 12. November ein Spiel gegen die New England Patriots in Frankfurt bestreiten. Das wäre schon das Größte, da dabei zu sein. (GEA)