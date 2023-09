Reutlinger Marco Jäckel fährt zum BMX-Bundesliga-Titel

Bitte aktivieren Sie Javascript

KORNWESTHEIM. Er hat's wieder geschafft! BMX-Fahrer Marco Jäckel vom TSV Betzingen hat sich bei den Bundesliga-Finalläufen in Kornwestheim zum Gesamtsieger gekrönt. Jäckel gewann am Samstag alle Läufe souverän vom Start bis ins Ziel. Auch am Sonntag krönte er sich zum Sieger in drei Läufen – inklusive eines Bahnrekords. Damit beendete der Reutlinger die Bundesliga-Rennserie wie im Vorjahr als Führender. Neben ihm ging mit Christian Borchert ein weiterer Betzinger Fahrer in der höchsten Kategorie, der Elite Man, an den Start. Borchert ließ erneut seine Klasse aufblitzen und zeigte mit den Plätzen sieben und sechs, dass mit ihm zu rechnen ist. Marco Jäckels Bruder David, der für den RV Gomaringen fährt, startete nach einer Verletzungspause eine Aufholjagd und stand am Ende des ersten Tages auf dem zweiten Rang. Auch am Sonntag stand er seinem Bruder in nichts nach und gewann in der Klasse Man 17-29 das Finale und krönte sich zum Sieger. Am Wochenende stehen die Süddeutschen Meisterschaften an. (GEA)