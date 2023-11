Reutlinger Black Eagles schießen sich warm

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. 7:0 (1:0, 2:0, 4:0) triumphierten die Eishockeyspieler der TSG Reutlingen gegen den ECS Hügelsheim 1b und doch war der Erfolg für den Landesligisten alles andere als ein Selbstläufer. Erneut zeigte sich, dass der Gegner den Black Eagles nicht liegt. In der Vorsaison unterlagen die Reutlinger und verspielten sich so die Chance auf den zweiten Tabellenplatz. Nun aber steht der zweite Saisonsieg im vierten Spiel auf der Habenseite, nachdem die TSG Mannheims Team am letzten Spieltag mit 13:1 abschoss.

Mit sauberem Aufbauspiel konnte Hügelsheim im Anfangsdrittel die Partie recht ausgeglichen gestalten. Die Black Eagles brachten nichts Zwingendes vor das gegnerische Gehäuse. Es dauerte bis in die 19. Minute, ehe Jan Schmitt den Bann brach. Schmitt hatte in Unterzahl den Puck auf dem linken Flügel erkämpft und mit einer schnellen Körpertäuschung seinen Gegenspieler aus dem Gleichgewicht gebracht, sodass er mit einem sehenswerten Schlenzer zum 1:0 einschießen konnte. Im Mitteldrittel zeigten sich die Black Eagles vor rund 160 Zuschauern zu Hause wie ausgewechselt. Durch mehr Laufbereitschaft hatte Hügelsheim kaum mehr Entfaltungsmöglichkeiten. Zudem hatten sich die Black Eagles auch auf das Aufbauspiel der Hornets eingestellt. Gleichwohl dauerte es bis zur 29. Minute, bis Ingolf Abramyuk auf 2:0 erhöhte. Rund 90 Sekunden später waren die Black Eagles erneut in Unterzahl erfolgreich.

Boensch mit der Vorentscheidung

Der kampfstarke Dominic Boensch ließ sich auf halblinker Position nicht stoppen und brachte die Scheibe zum 3:0 unter. Die Gäste waren konditionell nicht mehr in der Lage, dagegenzuhalten. Darren Veihelmann machte in der 42. Minute mit dem 4:0 alles klar. Marc Welsch verwertete in der 53. Minute ein schönes Anspiel von Dominic Boensch in den Torraum mit einer Direktabnahme zum 5:0. Nur eine Minute später ließ Verteidiger Marcin Trybus dem Gästetorhüter mit einem seiner gefürchteten Schlagschüsse keine Chance, als er kurz nach der blauen Linie bei verdeckter Sicht abzog. Den Schlusspunkt setzte abermals Veihelmann. Einen wesentlich stärkeren Gegner erwartet das Team von Trainer Tim Rogers am kommenden Sonntag in Freiburg. Die Breisgauer zogen ihre Regionalliga-Mannschaft zurück und spielen jetzt in der Landesliga. (GEA)