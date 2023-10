Reutlingen unterliegt im Derby gegen Balingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Derbysieger, Derbysieger«, halte aus der Reutlinger Eishalle. Leider waren es, aus Sicht der Gastgeber, die zahlreichen mitgereisten Anhänger der Eisbären Balingen, die ihr Team nach dem 7:4 (2:2, 2:2, 3:0)-Erfolg gegen die Black Eagles feierten. Die rund 300 Zuschauer hatten im Duell der beiden rivalisierenden Landesligisten alles gesehen, was Eishockey ausmacht. Mit nach oben gerichtetem Blick in die Saison gegangen finden sich die Schützlinge von Trainer Tim Rogers nach zwei Niederlagen auf dem letzten Tabellenplatz wieder.

Den frühen 0:2-Rückstand (5.) egalisierten die Reutlinger bis zum Drittelende durch einen Treffer von Kapitän Martin Cervenka sowie ein sehenswert herausgespieltes Last-Minute-Tor von Enrico Fritz (20.). Den erneut schnellen Zwei-Tore-Rückstand (25.) im Mitteldrittel machten diesmal Dominik Boensch (36.) und Darren Veihelmann (38.) mit ihren Treffern zum 4:4 wett. Ausgeglichen ging es als in den Schlussabschnitt, in dem die Gäste aber prompt wieder mit zwei Toren in Front lagen (50.). Doch diesmal folgte trotz aufopferungsvollem Kampf der Hausherren keinen erneuten Ausgleich, sondern in den Schlusssekunden das 4:7. (GEA)