Red Knights Tübingen mit 23:0-Sieg in Karlsruhe

KARLSRUHE. In der Football-Landesliga sind die Red Knights Tübingen zurück in der Erfolgsspur. Bei den Badener Greifs in Karlsruhe gelang dem Team von Trainer Stefan Schmitt vor 250 Zuschauern ein souveräner 23:0 (10:0)-Sieg. Es war der siebte Sieg im achten Spiel für die Unistädter. In der Tabelle liegt man nun punktgleich (14:2) hinter den Bondorf Bulls auf Rang zwei. Vor allem defensiv ließen die Roten Ritter nichts zu. Zwar war der Gastgeber immer mal wieder vor der Endzone der Tübinger, die Defense agierte jedoch konzentriert und ließ keinerlei Zähler zu. Tobias Lutz gelangen über das Laufspiel zwei Touchdowns, Carlo Lechner fing einen Touchdown-Pass von Quarterback Jeremy Klein. Andreas Lenz verwandelte zudem zwei von drei Extrapunkten sowie ein Field Goal zum klaren 23:0-Sieg. Zum entscheidenden Spiel um die Meisterschaft kommt es in zwei Wochen (30. Juli) bei den Bondorf Bulls. (GEA)