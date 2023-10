Rafael Ressler von der TSG Reutlingen krönt sich zum Kickbox-Weltmeister

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNCHEN. Kickboxer Rafael Ressler von der TSG Reutlingen hat den bisher größten Erfolg in seiner noch jungen Karriere gefeiert. Der 14 Jahre alte Reutlinger krönte sich am Wochenende bei der Weltmeisterschaft des Verbandes ISKA in München zum weltweiten Kickbox-Champion bei den 12- bis 14-Jährigen in der Klasse bis 60 Kilogramm. Im Viertelfinale bezwang Ressler einen Schotten, im Halbfinale ging es gegen einen Gegner aus Armenien und im Finale setzte sich der TSG-Athlet schließlich gegen einen Rumänen durch. Der 14 Jahre alte Rafael Ressler wird von seinem Bruder Daniel trainiert. (GEA)