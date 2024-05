Olympiasieger Jung bei der Marbacher Vielseitigkeit zweimal vorne

Bitte aktivieren Sie Javascript

MARBACH. Nach den Dressurprüfungen bei der Marbacher Vielseitigkeit geht der dreimalige Olympiasieger Michael Jung am Samstag zweimal als Führender ins Gelände. Außerdem sind nach der Dressur auch die Herrenbergerin Lea Ruff und der in Münsingen geborene und in Gomadingen aufgewachsene Dirk Schrade auf den ersten Plätzen notiert.

In der CCI-Zwei-Sterne-kurz-Prüfung führt vor den Geländeritten Michael Jung (Horb) auf dem acht Jahre alten, in Polen gezogenen Wallach Dzoker mit 24,8 Punkten. Nur knapp dahinter folgt die Schweizerin Kerstin Häusermann im Sattel des elfjährigen Trakehner Wallachs Isselhook’s Iroko (25,8). Als letzter von 48 Startern überflügelte Jung in der Vier-Sterne-kurz das komplette Feld und war auf seinem schon 16 Jahre alten Hannoveraner Wallach Chipmunk der Beste (25,3). Rang zwei belegte der Mannschafts-Olympiasieger von Athen 2004, Nicolas Touzaint (Frankreich), der seinen elfjährigen Selle-Francais-Wallach Diabolo Menthe gesattelt hatte (26,7). Die dritten Position eroberte der Team-Dritte der WM 2014, der Franzose Maxime Livio, mit dem Wallach Api du Libaire (27,7).

Lea Ruff schob sich auf ihrem elfjährigen Holsteiner Wallach Lennard in der CCI-Zwei-Sterne-lang auf Platz eins. Dirk Schrade (Heidmühlen), 2012 in London Mannschafts-Olympiasieger, gewann auf dem Holsteiner Wallach Casino die Vier-Sterne-lang. (GEA)