Motocross of Clubs in München: Nur zwei Teams vor dem 1. RMC Reutlingen

MÜNCHEN. Mit einigen Top-Ergebnissen kehrten zuletzt die Motocross-Piloten des 1. RMC Reutlingen zurück. Spitzenmäßig waren Kevin Keim, Tim Saur und Tommy Schnitzler beim Münchener Flughafen unterwegs: Als Team schafften sie es beim Motocross of Clubs (MXoC) auf den dritten Platz. Nur die Fahrer vom MSC Eichenried aus dem Osten von München und vom MSC Berkheim bei Memmingen waren insgesamt flotter im Ziel. Zum Modus: Die Clubs aus dem Bundesgebiet schicken ihre drei stärksten Fahrer hin, die in drei Klassen bei verscheidenen Wertungsläufen an zwei Tagen antreten müssen. Am Start waren 27 Teams. Beim 85er AirportMX-Cup, der ebenfalls am Flughafen ausgetragen wurde, konnte noch Ben Tamme vom 1. RMC sein Können zeigen: Er kam als Dritter ins Ziel.

Beim Schnaithaimer Jugend-Motocross war der RMC gleich mit 21 Nachwuchs-Fahrern vertreten. Aufs Podest schaffte es zwei von ihnen. Tom Militzer, wurde bei den 125ern zwei Mal Dritter. Sein Schalthebel war nach dem Start im ersten Lauf so verbogen, dass er ihn nicht mehr benutzen konnte. »Es waren viele starke Fahrer da«, sagte er. Nils Fauser gelang sein erster Sieg seit seinem Umstieg in dieser Saison auf die größere Maschine mit 85 ccm. Im zweiten Lauf ließ der 13-Jährige, der in seiner Klasse am höchsten springt, alle hinter sich und war zwei Sekunden vor Verfolger Davi Dür im Ziel. »Es war klasse«, kommentierte er das Rennen. In der Tageswertung reichte es nur für den zweiten Platz, weil er im ersten Lauf Dritter geworden war.

Nusser freut sich

Jan Leisinger, der mit 14 Jahren der jüngste Starter in der Klasse ist, war mit seinem neunten Platz zufrieden. Vereinskollege Leon Denz kam direkt nach ihm ins Ziel. In der baden-württembergischen Jugend-Motocross-Meisterschaft steht noch ein Rennen aus, das am 23. September in Gerstetten über die Bühne geht.

Bei den 85ern holte sich Felix Ankele als Sechster noch einen Top-Ten-Platz. Der gerade zwölf Jahre alt gewordene Dan Haasis kämpfte sich bei seiner erst fünften BW-Cup-Teilnahme in der Tageswertung auf den 13. Platz vor. Stürze bremsten seine Vereinskameraden Eric Grünwald und Moritz Frank aus. Das einzige Mädchen vom Verein, das sich an dem Wochenende dem Rennen in der Klasse 85 ccm stellte, wurde 25. von 36 Startern. »Es hat zwar leider nicht weiter nach vorne gereicht, aber ich habe mein Bestes gegeben«, erklärte Emma Nusser. Ihren 22. Platz im zweiten Lauf fand sie »richtig gut«.

Bei den 65ern vermasselte ebenfalls ein Sturz den Podestplatz für Noah Moosherr. Der Youngster ging mit gutem Speed ins Rennen, rutschte aber in einer Kurve weg und somit vom zweiten auf den achten Platz. Zwei Positionen konnte er noch gut machen, im zweiten Lauf fuhr er dann als Dritter über die Ziellinie. Samuel Kehle erreichte in der Tageswertung den zehnten Platz. »Die Strecke war super, es hat viel Spaß gemacht«, sagte der Zwölfjährige. Bei den Kleinsten sprangen drei Top-Ten-Platzierungen für den RMC heraus – mit Ben Maier als Fünftem, Maximilian Brandau als Siebtem und Elias Müller als Achtem in der Klasse 50 ccm. (GEA)