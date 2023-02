Max Haußmann von der TSG Reutlingen mit famose Aufholjagd bei der Universiade

Bitte aktivieren Sie Javascript

LAKE PLACID. Die Kurve zeigt nach oben. Max Haußmann, für die TSG Reutlingen startender alpiner Skirennläufer, überzeugte bei der Universiade in Lake Placid im Riesenslalom mit Platz neun. In der alpinen Kombination wurde der 21-Jährige, der an der Plymouth State University in den USA studiert, auf Rang 24 notiert. Zum Abschluss der Studenten-Titelkämpfe geht Haußmann mit dem deutschen Mixed-Team an den Start.

Im Riesenslalom imponierte Haußmann – 2017 deutscher Schülermeister und 2019 in der Altersklasse U 18 internationaler deutscher Meister jeweils im Slalom – nach Platz 26 im ersten Durchgang mit einer famosen Aufholjagd im zweiten Lauf. Von 26 auf neun – eine bärenstarke Leistung. Sieger wurde der Tscheche Jan Zabystran. Dem Reutlinger fehlten 1,39 Sekunden zur Bronzemedaille. (GEA)