Münsinger Eppinger gewinnt Reitturnier auf dem Trochtelfinger Rasenplatz

Gewinnt nach dem Turnier in Wannweil auch in Trochtelfingen ein M-Springen: Philipp Eppinger vom Münsinger Lerchenhof. FOTO: RUOF

TROCHTELFINGEN. Das Wetter meinte es nicht gut mit Pferden, Reitern und den Veranstaltern beim drei Tage dauernden Trochtelfinger Turnier der Dressur- und Springreiter am Hennenstein. Daran änderte sich auch am Sonntag beim Ein-Stern-M-Springen nichts, das Philipp Eppinger vom Münsinger Lerchenhof im Nieselregen vor Melissa Ramminger und Lokalmatador Fabian Paulus (RFV Trochtelfingen) gewann.

Parcourschef Jonny Preisinger bedauerte, dass einige Reiter ihre Teilnahme mit Rücksicht auf ihre Pferde zurückgezogen hatten aus Angst, auf dem nassen Rasenviereck Verletzungen zu riskieren. Der Platz war nach Meinung Preisingers trotz Dauerregens in einem guten Zustand, die Trochtelfinger hatten noch ordentlich Sand aufgebracht. »Rasenplätze werden leider immer seltener, dabei finden die großen Turniere wie das CHIO in Aachen alle auf Rasen statt.« Sandplätze sind laut Preisinger für viele kleine Vereine gar nicht mehr bezahlbar.

Ramminger mit zwei Chancen

Das finale Ein-Stern-M-Springen am Sonntagnachmittag litt logischerweise ebenso unter den Absagen, sodass nur sechs Teilnehmer auf den 450 Meter langen Parcours gingen. Vorab waren sich Organisatoren und Teilnehmer einig, auf das Stechen zu verzichten.

So war von Anfang an klar, dass auf Zeit geritten werden musste und die Stangen möglichst liegenbleiben sollten. Dies gelang Melissa Ramminger (Westerheim), die im Vorjahr ein M-Punktespringen am Hennenstein gewonnen hatte, mit ihrer dunkelbraunen Stute Czera nicht: Acht Fehler standen hinterher zu Buche. Auch Steffen Christ vom RFV Filderstadt mit Quick Flip blieb nicht fehlerfrei. Er hatte einen Abwurf. Beifall der wenigen Zuschauer kam auf, als Lokalmatador Fabian Paulus vom RFV Trochtelfingen ins Geviert einritt. Er war mit dem 2009 geborenen Holsteiner Schimmel Cadou unterwegs, blieb strafpunktfrei und hatte am Ende 64,12 Sekunden auf der Uhr. Direkt hinter ihm startete Philipp Eppinger mit seiner Stute Cansas, und er legte einen fulminanten Ritt hin. Cansas benötigte 59,30 Sekunden: Neue Bestzeit.

Da Marcel Welsch (RFV Mössingen) mit My Play Kalaska ziemlich viel Holz abräumte und zwölf Strafpunkte auf dem Konto verbuchte, warteten alle gespannt auf Melissa Ramminger, die mit Floppy Ear ein zweites Pferd am Start hatte und der daher eine fünfminütige Pause gegönnt wurde. Sie wusste um ihre Chance und gab von Anfang mit der Schimmelstute Gas. Am Ende gelang es ihr jedoch nur, die zehn Hindernisse bei elf Sprüngen in 62,08 Sekunden zu überwinden. Das reichte nicht zum Sieg. Sie verdrängte aber Paulus auf den dritten Rang. Der konnte sich zumindest mit zwei ersten Plätzen bei einer Punktespringprüfung der Klasse L und einem L-Springen schadlos halten.

Eppinger freute sich sehr über seinen Sieg: »Ich bin ja schon seit zig Jahren in Trochtelfingen am Start, aber es war mein erster Sieg hier bei einem M-Springen«, erzählte er hinterher. Großes Lob spendete er den Veranstaltern, die einen fairen Parcours hergerichtet hätten, der schwierig, aber machbar gewesen sei.

Seit fünf Jahren ist die zehn Jahre alte Stute Cansas in seinem Besitz. »Seither sind wir zu einem richtig guten Team zusammengewachsen und haben uns von Jahr zu Jahr in den Leistungsklassen hochgearbeitet. Cansas macht alles möglich, was in ihrer Macht steht«, meinte er und tätschelte den Hals der Fuchsstute. Nächste Woche geht es für beide direkt weiter: Dann will der Münsinger in Undingen antreten, wo die finalen Spring-Prüfungen in der Kreismeisterschaft des Pferdesportkreises Reutlingen auf dem Programm stehen. (GEA)