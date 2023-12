Besser hätte es für die deutschen Langläuferinnen kaum laufen können: Victoria Carl feiert ihren ersten Weltcupsieg. Die Münsingerin Pia Fink ist so gut wie nie und erkämpft sich Platz sieben in Trondheim. Nun aber ist Entspannung angesagt.

Pia Fink bezwingt ihren müden Körper und stürmt zu ihrem besten Einzelergebnis der Saison. Foto: KalleParkkinen Pia Fink bezwingt ihren müden Körper und stürmt zu ihrem besten Einzelergebnis der Saison. Foto: KalleParkkinen

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.