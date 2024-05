Vier Mal Silber, einmal Bronze und zwölf weitere Platzierungen unter den Top Ten: Die Springerinnen des TSV Dettingen waren in Göttingen erfolgreich. Dort wurden am Wochenende die Deutschen Teammeisterschaften und das Bundesfinale Team im Rope Skipping ausgetragen. 18 Sportlerinnen aus der Ermsgemeinde waren in vier Altersklassen am Start.

»Just Jump«: Die Rope Skipperinnen aus Dettingen waren bei den Deutschen Teammeisterschaften und dem Bundesfinale in Göttingen dabei. Foto: Privat

