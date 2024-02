Jana Fritz von der TSG Reutlingen trumpft bei der Junioren-WM auf

Bitte aktivieren Sie Javascript

PORTES DU SOLEIL. Großer Erfolg für die alpine Skirennläuferin Jana Fritz. Die für die TSG Reutlingen startende Eningerin belegte bei den Junioren-Weltmeisterschaften im französischen Portes du Soleil im Riesenslalom als beste Deutsche den siebten Platz.

Der Riesenslalom mit 112 Starterinnen aus mehr als 50 Ländern stellte die jungen Talente vor eine anspruchsvolle Prüfung. Der selektive Kurs forderte die Skifahrerinnen auf einem ruppigen Terrain mit abwechselnd flachen, mittelsteilen bis steilen Passagen heraus. Nach dem ersten Lauf lag die 18 Jahre alte Fritz auf Rang neun.

Im zweiten Durchgang drehte Fritz mächtig auf und verbesserte sich noch um zwei Plätze. 1:02,83 Minuten wurden für die TSGlerin im zweiten Durchgang notiert. Die Siegerin Britt Richardson aus Kanada war lediglich 31 Hundertstel Sekunden schneller. Am Ende kam Fritz auf eine Gesamtzeit von 2:03,81 Minuten und war damit beste Deutsche. Ihre Teamkollegin Ronja Wiesler (SC Münstertal/2:05,66) belegte Rang 24. Die Weltcup-Läuferin Emma Aicher konnte verletzungsbedingt nicht starten. Richardson holte in 2:01,96 Minuten Gold, gefolgt von der Schweizerin Stefanie Grob (2:02,77) und Lara Colturi (2:03,14) aus Albanien.

In ihrer zweiten Disziplin Slalom konnte Fritz mit der Startnummer 43 ihr Ergebnis vom Riesenslalom nicht wiederholen. In der Zwischenzeit auf Platz 16 liegend, schied sie aus. Im vergangenen Jahr holte Fritz bei der WM in der Altersklasse U18 Gold im Slalom und Silber im Riesenslalom. Wie geht es bei der C-Kader-Rennläuferin weiter? Zu ihren nächsten Stationen gehören zwei Riesenslaloms im italienischen Folgaria, bevor sie sich im April auf ihre Abitur-Prüfungen in Oberstdorf konzentriert. (GEA)