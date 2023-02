Jana Fritz von der TSG Reutlingen ist Jugend-Weltmeisterin im Slalom

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. ANTON. Was für ein Erfolg für Alpin-Talent Jana Fritz: Die Athletin der TSG Reutlingen hat sich in St. Anton (Österreich) zur Jugend-Weltmeisterin im Slalom in der Altersklasse U18 gekrönt. Drei Tage zuvor ist die 17-Jährige in dieser Altersklasse bereits Vize-Weltmeisterin im Riesenslalom geworden.

Im Slalom-Wettbewerb stellten sich fast 90 Athletinnen aus mehr als 30 Nationen der Herausforderung auf der schwierig zu fahrenden Karl-Schranz-Piste, dem Weltcup-Hang der Super-G-Damen. 56 Tore auf 180 Meter Höhendifferenz galt es zu meistern. Unterschiedlich harte Pistenverhältnisse machen den Slalom der Damen trotz perfekter Wetterbedingungen zu einer selektiven Veranstaltung. Nur die Hälfte der Fahrerinnen kam abschließend in die Wertung.

Jana Fritz war eine von fünf Starterinnen aus Deutschland. Im Slalom musste sie sich mit der hohen Startnummer 32 begnügen. Dies bedeutet schwierigere Pistenbedingungen und kostet schon einmal einiges an Zeit. Der Trainer der schwedischen Mannschaft hat einen flüssigen, aber an den entscheidenden Steilpassagen anspruchsvollen Lauf gesetzt. Im oberen Teil lief es noch gut für die Nordica-Teamfahrerin, aber in den kurzen Steilpassagen kam sie nicht schnell genug von der Kante weg. Auch ihr engagierter Schlussspurt konnte einen Rückstand von über zwei Sekunden nicht mehr abwenden. Der 25. Platz stand mit einer Zeit von 51,14 Sekunden auf der Anzeige im Ziel. In der Altersklasse U18 lag sie nach dem ersten Durchgang jedoch vorn.

Nur 48 Rennläuferinnen erreichen den zweiten Durchgang. In umgekehrter Reihenfolge des ersten Laufes startete Jana Fritz als 25. des zweiten Durchgangs. Die C-Nationalkader-Skifahrerin attackierte voll im zweiten Lauf und fuhr nur einen geringen Zeitrückstand ein und blieb unter den besten Zwanzig. Im unteren Teil bekam sie immer mehr Rücklage und hatte fast einen Steher an einer Schlüsselstelle ins Flache hinein. Dennoch erreichte sie eine bessere Zeit im zweiten Lauf (50,57 Sekunden) mit einer Laufzeit unter den Top 20 im zweiten Durchgang. Jana Fritz fuhr damit auf den 21. Gesamtplatz. Da die in der Altersklasse U18 im ersten Lauf auf Platz zwei liegende Schwedin Oehlund (U18) ausschied, machte dies für Jana Fritz mit der besten Laufzeit ihrer Kategorie den Weg frei für den Weltmeistertitel.

Damit bestätigt sie ihre herausragende Form. Bei der Siegerehrung in St. Anton konnte sie jedoch nicht auf das oberste Podest steigen, da sie schon auf dem Weg zum nächsten Großereignis, der europäischen Jugend-Winter-Olympiade (EYOF) in Tarvis (Italien) machte. (pm)