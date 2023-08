Heimspiel gegen Biberach: Reutlinger Eagles wollen Revanche

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Für die Regionalliga-Footballer der SSV Reutlingen stehen noch zwei Heimspiele auf dem Programm. Am Sonntag (15 Uhr) kommt der Tabellenzweite Biberach Beavers zum Dritten nach Reutlingen. Im Hinspiel gab es gegen die mit sieben Importspielern bestückten Oberschwaben wenig Land zu sehen. Das 7:26 war die zugleich schwächste Offensivleistung und höchste Niederlage in dieser Saison. Doch die Motivation beim Team von Trainer Michael Häring ist enorm. Zum einen will man die Niederlage auswetzen, zum anderen mit einem Sieg die Spannung hochhalten, um im letzten Heimspiel am 19. August gegen Tabellenführer Albershausen Crusaders noch die Chance auf die Meisterschaft zu haben. »Wir sind alle heiß«, sagt Abteilungsleiter Oliver Kurz vor dem Duell gegen Biberach.

Das morgige Spiel steigt nicht im Kreuzeiche-Stadion, sondern auf dem Kunstrasenplatz hinter dem Stadion. Der Deutsche Fußball-Bund hatte aufgrund der Linien Bedenken für die TV-Übertragung des Pokalspiels zwischen der TSG Balingen und dem VfB Stuttgart (12. August). »Die Stadt hat sich hier einwandfrei verhalten und das Gespräch mit uns gesucht. Wir erhalten große Unterstützung und haben schnell entschieden, dass wir auf dem Kunstrasenplatz spielen«, sagt Kurz. Die Eintrittspreise reduzieren sich auf acht Euro für Erwachsene und fünf Euro ermäßigt. Die Dauerkarteninhaber erhalten zwei Freigetränke als Entschädigung. (tob)