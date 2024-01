LeichtathletikHanle und Baum wiederholen Vorjahressieg bei Winterlauf-Auftakt in Reutlingen21. Alb-Gold-Winterlauf-Serie an der Reutlinger Kreuzeiche startet bei eisigen Temperaturen. Lorenz Baum mit Rekord der besonderen Art.

Lorenz Baum jubelt beim Überqueren der Ziellinie. Foto: Dieter Reisner Lorenz Baum jubelt beim Überqueren der Ziellinie. Foto: Dieter Reisner

