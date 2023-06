Golfer des GC Reutlingen-Sonnenbühl gewinnen Heimspieltag in der 1. Liga

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. Die Altersklassen-30-Golfer des GC Reutlingen-Sonnenbühl trumpften beim Heimspieltag in der 1. Liga auf. Die Mannschaft mit ihren Kapitänen Christoph Baldermann und Marc Kopp zeigte als Aufsteiger, dass sie zurecht in der höchsten Klasse in Baden-Württemberg mitmischt. Reutlingen-Sonnenbühl holte sich den Tagessieg und liegt in der Tabelle nach dem dritten Spieltag hinter dem GC Stuttgart-Solitude auf dem zweiten Platz in dem Sechser-Feld.

Wieder einmal war es Kristian Kemmler, der mit einer 73er-Runde das beste Ergebnis für Reutlingen-Sonnenbühl ablieferte. Den Tagessieg in der Einzelwertung musste er jedoch dem Überlinger Maximilian Bauer überlassen, der mit 71 Schlägen ins Clubhaus kam. Für Reutlingen-Sonnenbühl kamen noch in die Wertung: Tim Schäfer (77), Konstantin Keller (77), Frank Wiegand (79) und Maximilian Behrendt (80). (GEA)