Eningerin Franziska Brauße nun auch Europameisterin

GRENCHEN. Bahnradfahrerin Franziska Brauße hat zwei Tage nach dem dritten Platz mit der Mannschaft nun den Europameister-Titel in der Einer-Verfolgung geholt. Für die Eningerin ist es der zweite große Einzel-Titel nach dem WM-Gewinn des Vorjahres in Paris. Brauße, die vor zwei Jahren in Tokio Mannschafts-Olympiasiegerin geworden war, setzte sich in Grenchen im Finale deutlich gegen die Engländerin Josie Knight durch, die bei der WM Rang drei belegt hatte.

Mieke Kröger sorgte als Dritte für die zweite deutsche Medaille in dieser Disziplin. Brauße war über die 3000 Meter am Ende drei Sekunden schneller als ihre Konkurrentin. Die 24-Jährige peilt nun am Sonntag im Zweier-Team-Wettbewerb Madison zusammen mit Lea Lin Teutenberg die Top Fünf an.

Sprinterin Emma Hinze sorgte mit ihrem Sieg im 500-Meter-Zeitfahren für eine weitere Goldmedaille für die deutschen EM-Starter. (GEA)